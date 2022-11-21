Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'dan harekat bilgisi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ile telefonda görüşerek devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yeni talimatlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Erdoğan, Akar'dan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı, yeni talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gitti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi’ne indi. Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar ile görüştü

Akar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar vererek Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.