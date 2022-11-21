Doğal gaz ve elektrik faturasını düşüren kesin yöntem uzmanı söyledi kombiye bunu yapın!

Doğal gaz faturaları bu kış geçen yıla göre yüzde 200'ün üstünde zamlı geliyor. Faturayı düşürmek isteyenlerin eli de haliyle hemen kombinin kapatma düğmesine gidiyor. Doğal gaz faturasını düşürmek için bu çare değil. Bu yolla çok daha fazla fatura gelmesine sebep oluyorsunuz. Doğal gaz ve elektrik faturalarını düşürmek için çare arayanlara İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen'den tavsiyeler geldi. Düşük doğal gaz faturası için yapmanız gereken 3 şey var: