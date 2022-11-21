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Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından şu ana kadar 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında, Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.

Harekatta öldürülen terörist rakamlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

"Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 184 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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