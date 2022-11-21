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NATO'dan Türkiye açıklaması! İki ülkeye net mesaj

NATO'dan Türkiye açıklaması! İki ülkeye net mesaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda terör yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda terör yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Türkiye terör saldırılarına en çok maruz kalan ülke

Stoltenberg, "Türkiye, terör saldırılarına en çok maruz kalan NATO üyesi olduğu için endişe duyuyor. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

Stoltenberg, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO’ya katılım başvurularının onaylanmasının zaman almasının "normal" olduğunu belirterek, 30 üye ülkeden 28'inin şimdiden iki İskandinav ülkesine yeşil ışık yaktığını söyledi.

Stoltenberg ayrıca, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO’ya katılım başvurularında anormal olan şeyin “çok hızlı ilerlemesi” olduğunu açıkladı.

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