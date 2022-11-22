Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ve Galler yenişemedi

Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ve Galler arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla bitti.

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2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler kozlarını paylaştı. Müsabakadan 2 takımada 3 puan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonlandı.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda mücadelede ABD'nin golünü 36. dakikada Weah kaydetti. Galler'in golünü ise penaltıdan Gareth Bale attı.

Stefan Kuntz karşılaşmayı takip etti

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Kuntz'a yardımcısı Jan-Moritz Lichte eşlik etti.

Haji Wright yedek soyundu

ABD Milli Takımı'nda forma giyen Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, mücadeleye yedek soyundu. Haji Wright, mücadelenin 74'üncü dakikasında Joshua Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.