Üst düzey AK Partili isim açıkladı! Bazı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti ve Meral Akşener'e "Altılımı Masayı terk et" çağrısının ardından Ankara kulisleri kaynıyor. Üst düzey AK Partili bir isim, "Olası bir birlikte bazı bakanlıkların İyi Parti'ye verilmesinde sakınca yok" dedi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik "Altılı Masayı terk et" çağrısı, Meral Akşener tarafından reddedilmiş ve Erdoğan da Akşener'in açıklamalarına "u nasıl cevap ya" diye tepki göstermişti. Ancak Ankara kulislerinde İYİ Parti ile AK Parti arasındaki muhtemel işbirliği senaryoları konuşulmaya devam ediyor.

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel Ankara kulislerinde seçim sonrası AK Parti'nin, İYİ Parti'ye bakanlıklar vermek üzerine formüller ürettiğinin konuşulduğunu aktardı. AK Parti’den üst düzey bir isimle yaptığı görüşmeyi anlatan Deniz Gürel, şöyle konuştu:

İYİ Parti ile seçim sonrası koalisyon

"AK Parti’den yetkin isimlerle görüştüm. İYİ Parti’nin özellikle milli meselelerde HDP ile aynı yerde olamayacağından hareketle; İYİ Parti’nin koalisyon benzeri bir şeyi seçim sonrası uygulamak, mevcut sistemdeki bazı problemleri kaldırarak ortak bir noktada buluşmak kaydıyla böyle bir birlikteliğin olabileceği inancı hâkim.”

İYİ Parti'ye bazı bakanlıklar verilebilir

Gürel, sözlerinin devamında “Görüştüğüm üst düzey bir AK Partili bir isim ‘Olası bir birliktelikte belli bakanlıkların İYİ Parti’ye verilmesinin bizler için hiçbir sakıncası yoktur’ ifadesini kullandı” dedi. Gazeteci Barış Yarkadaş da Erdoğan'ın çağrısının ardından AK Partililerle yaptığı görüşmeyi aktardı. Yarkadaş kendisine AK Parti'lilerin şunları söylediğini belirtti:

Parlamentoda eğer azınlıkta kalırsak...

"Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak. Parlamentoyla ilgili eğer sayısal azınlık olursa yeni hükümet döneminde 'ittifak değiştirme' ve 'ittifak geliştirme' adımları atabilir. Erdoğan'ın yaptığı çağrı uzun vadeli bir çağrıdır. Bugünden yarına sonuç alınacak bir çağrı değildir. Erdoğan seçim sonrası adımlarını atıyor."