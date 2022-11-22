Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi
TUZLA'dan feci bir kaza haberi geldi. Üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil ters yönden geldiği iddia edilen motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan ve otomobilin altına sıkışan Doğan K hayatını kaybetti.Abone ol
Tuzla'da otomobil ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi.
O.K. yönetimindekiotomobil, iddiaya göre ters yönden gelen Doğan K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çapmanın etkisiyle savrulan Doğan K. otomobilin altında sıkıştı.
İtfaiye ekipleri otomobilin altında sıkışan Doğan K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Doğan K'nin erkek kardeşi, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü O.K. polis merkezine götürüldü.