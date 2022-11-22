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Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzine bir haftada 3. kez indirim geliyor... Bu seferki indirim diğer iki indirimden daha büyük... Benzine 23 Kasım Çarşamba %bu gece yarısı' gününden itibaren 1 lira 16 kuruş indirim geliyor...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 18 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım 2022 cumartesi günü ise 75 kuruş indirim gelmişti. Benzine bir indirim daha geliyor. 

Benzine bu gece yarısı indirim geliyor

23 Kasım 2023 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor. İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Motorin grubu ile LPG'ye herhangi bir indirim gözükmüyor.

İndirimli benzin fiyatı kaç lira?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor. Zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 20.03 liradan satılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL
İstanbul Anadolu Yakası için benzin fiyatı 21.20 TL, motorin fiyatı 24.86 TL, LPG fiyatı 10.19 TL olarak belirlendi. Avrupa Yakası için bir litre benzin fiyatı 21.19 TL, motorin fiyatı 24.86 TL, LPG fiyatı ise 10.19 TL olarak belirlendi.

ANKARA
Ankara için güncel benzin fiyatı 21.35 TL, motorin fiyatı 26.51 TL, LPG fiyatı 11.17 TL olarak belirlendi.

İZMİR
İzmir için güncel benzin fiyatı 21.35 TL, motorin fiyatı 24.99 TL, LPG fiyatı 11.04 TL olarak belirlendi. 

Benzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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