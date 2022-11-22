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'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet

SAKARYA Ferizli Devlet Hastanesi'nde doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından darbedildi. Saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Ferizli Devlet Hastanesi'ne rahatsızlanan babalarını getiren iki kardeşten biri, başka hastayı muayene ettiği esnada doktorun odasına girerek, hastane girişinde arabanın içerisindeki babası ile ilgilenmesini istedi.

Doktorun, muayene ettiği hastaya baktıktan sonra babasıyla ilgileneceğini belirtmesi üzerine bu kişi doktora saldırdı.

Olayın büyümemesi için...

 Doktor, olayın büyümemesi için dışarı çıkarak arabadaki hastayı müdahale odasına aldı. Bu esnada kardeşlerden diğeri, tartıştığı güvenlik görevlisini darbetti.

Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Hasta yakınları polis ekiplerince gözaltına alındı.

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