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ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar

ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar

TÜRKİYE'nin 184 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı hem ABD'yi hem de Rusya'yı rahatsız etti. Suriye ve Irak'tan gelen terör saldırılarını görmezden gelen ABD ve Rusya, Türkiye'nin PKK'ya yenilik harekatına karşı olduklarını belirti, üstü kapalı tehdit imasında bulundular.

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Suriye'den gelip İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde patlayan PKK bombasının 6 kişiyi hayattan koparıp, 81 kişiyi de yaralamasının ardından Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör varlıklarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenleyip 184 teröristi etkisiz hale getirmişti. Türkiye'nin teröre darbe vurması ABD ve Rusya'yı rahatsız etti. 

Pentagon: Harekata karşıyız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na karşı olduğunu açıkladı. ABD’li yetkili, Washington’ın Türkiye'nin Suriye’ye düzenlediği operasyonla ilgili endişelerini Türk yetkililerle görüştüğü belirtildi. Aynı açıklamada bu tür bir askeri operasyonun IŞİD’le mücadele hedefine zarar vereceği söylendi.

Türkiye'yi 'yapma' diye uyardık

Açıklamada, “Türkiye’nin bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık ve biz Suriyeli partnerlerimizden de bu tür gerilimleri büyütmemelerini istedik” denildi. ABD’li yetkili ayrıca, “Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıracak ya da Irak’ın egemenliğini Irak hükümetiyle koordineli olmadan askeri hamlelerle ihlal etmeye karşıyız. Biz ayrıca son dönemde Türkiye’nin güneyine düzenlenen ve sivillerin öldüğü saldırılara da karşıyız” dedi.

Rusya’dan da açıklama geldi

Rusya’nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev de “Türkiye, Suriye’de aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli ve Kürt sorunu için barışçıl bir çözüm aramalı” dedi. Lavrentyev, Moskova’nın çatışmaya bir çözüm bulmak adına ortaklarıyla birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Suriye'deki PKK-YPG hedeflerine bugün de cezalandırma atışları yapıldı...

Erdoğan Rusya'ya sitem etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar dönüşü yaptığı açıklamalarda Rusya'ya sitem etmişti. Erdoğan şunları söylemişti: "Ruslarla da 2019’da Soçi’de yapılan bir anlaşmamız var. Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Maalesef birçok kez kendilerine tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz de bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, herhangi bir şekilde kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik. Dün de bu çerçevede Kobani’de yuvalanan teröristlere karşı 12 hedefi vurmak suretiyle orada etkisiz hale getirdik. Burada herhangi bir tahdit yok. Bu harekâtın sürekliliği söz konusu. Karadan ve havadan gereken neyse yaptık. Bundan sonra da yapacağız"

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