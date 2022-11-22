ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar

TÜRKİYE'nin 184 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı hem ABD'yi hem de Rusya'yı rahatsız etti. Suriye ve Irak'tan gelen terör saldırılarını görmezden gelen ABD ve Rusya, Türkiye'nin PKK'ya yenilik harekatına karşı olduklarını belirti, üstü kapalı tehdit imasında bulundular.

Abone ol

Suriye'den gelip İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde patlayan PKK bombasının 6 kişiyi hayattan koparıp, 81 kişiyi de yaralamasının ardından Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör varlıklarına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenleyip 184 teröristi etkisiz hale getirmişti. Türkiye'nin teröre darbe vurması ABD ve Rusya'yı rahatsız etti.

Pentagon: Harekata karşıyız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na karşı olduğunu açıkladı. ABD’li yetkili, Washington’ın Türkiye'nin Suriye’ye düzenlediği operasyonla ilgili endişelerini Türk yetkililerle görüştüğü belirtildi. Aynı açıklamada bu tür bir askeri operasyonun IŞİD’le mücadele hedefine zarar vereceği söylendi.

Türkiye'yi 'yapma' diye uyardık

Açıklamada, “Türkiye’nin bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık ve biz Suriyeli partnerlerimizden de bu tür gerilimleri büyütmemelerini istedik” denildi. ABD’li yetkili ayrıca, “Suriye’deki durumu istikrarsızlaştıracak ya da Irak’ın egemenliğini Irak hükümetiyle koordineli olmadan askeri hamlelerle ihlal etmeye karşıyız. Biz ayrıca son dönemde Türkiye’nin güneyine düzenlenen ve sivillerin öldüğü saldırılara da karşıyız” dedi.

Rusya’dan da açıklama geldi

Rusya’nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev de “Türkiye, Suriye’de aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli ve Kürt sorunu için barışçıl bir çözüm aramalı” dedi. Lavrentyev, Moskova’nın çatışmaya bir çözüm bulmak adına ortaklarıyla birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Suriye'deki PKK-YPG hedeflerine bugün de cezalandırma atışları yapıldı...