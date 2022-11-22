BIST 4.640
DOLAR 18,63
EURO 19,10
ALTIN 1.043,43
HABER /  DÜNYA

NATO'ya üyelik için Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'ten Pençe-Kılıç açıklaması

NATO'ya üyelik için Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'ten Pençe-Kılıç açıklaması

Türkiye'nin başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu duyurdu.

Abone ol

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İŞKUR'da usulsüzlük operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar
ABD ve Rusya Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu! Üst üste açıklamalar
Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı
Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet
Matrah güncellemesinde ilk yaşandı otomotiv sektöründe şok etkisi yaptı fırsatçılar harekete geçti
Matrah güncellemesinde ilk yaşandı otomotiv sektöründe şok etkisi yaptı fırsatçılar harekete geçti
Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi
Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi
Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...
Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...
ABD'den skandal Pençe Kılıç açıklaması! PKK saldırdı diyemedi, 'siviller öldü' suçlaması
ABD'den skandal Pençe Kılıç açıklaması! PKK saldırdı diyemedi, 'siviller öldü' suçlaması
Çin'de yangın faciası! Fabrikada en az 36 kişi yanarak öldü
Çin'de yangın faciası! Fabrikada en az 36 kişi yanarak öldü
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...