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Oyuncu Naz Elmas hakkında çarpıcı iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!

Oyuncu Naz Elmas hakkında çarpıcı iddia! Evini bastığını iddia edip, şikayetçi oldu!

Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, oyuncu Naz Elmas’tan şikâyetçi oldu. “Naz, Erol ile evliyken beni ‘Köpeklerini üzerime saldı’ diye suçladı ancak kendisi evimi basıp bana tehditler yağdırdı” diyen Başbuğ, mahkemeye delil olarak güvenlik görüntülerini sundu.

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Oyuncu Elmas, Özmandıracı ile evliyken, iş insanı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ ile defalarca kavga etmişti. İki kadın arasında sık sık yaşanan sorunlar, boşanma davasının ardından da devam etti. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, Başbuğ, bir süre önce mahkemeye başvurarak Naz Elmas'ın geçen mart ayında oturduğu siteyi bastığını iddia etti.

Merve Nur Başbuğ, mahkemeye verdiği dilekçede Naz Elmas'ın kendisini köpeklerini üzerine salmakla suçladığını ancak bu iddianın tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti. Başbuğ, güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sunarak "Asıl Naz Elmas'ın kendisi benim oturduğum siteyi bastı, bana tehditler yağdırdı. Köpeklerimi üzerine salmadım çünkü o geldiğinde ben köpeklerimi gezdiriyordum" dedi.

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