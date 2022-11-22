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ABD'den hain saldırı sonrası skandal açıklama! Kınamadı DAEŞ'e açık destek verdi

ABD'den hain saldırı sonrası skandal açıklama! Kınamadı DAEŞ'e açık destek verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pençe-Kılıç Harekatı ve terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarına ilişkin skandal bir açıklama geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın saldırıları kınamadığı skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD'den kınama yok

Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten başsağlığı diliyor. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ’ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki son saldırıyı "şiddetli ve haksız" olarak nitelendirerek, "ABD Misyonu, bugün Karkamış'ta kaybedilen üç masum insanın yasını tutmak için Türkiye halkının yanındadır" açıklamasında bulundu.

Biz NATO müttefikiyiz ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günkü saldırının ardından "Biz NATO müttefikiyiz ama ne yazık ki Suriye'deki terör bölgesine binlerce erzak ve teçhizat, mühimmat ve silah gönderen ABD oldu" açıklamasında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı. Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Ne olmuştu: 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kılıç Hava Harekatı’yla Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına büyük darbe vurmuştu. Dünya basınında da geniş yer bulan harekat sonrasında, PKK/YPG dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Roketler ve havan toplarıyla düzenlenen hain saldırılarda, biri anaokulu öğrencisi, biri öğretmen iki kişi şehit oldu, 2’si ağır 19 kişi de yaralandı.

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