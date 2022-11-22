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Balıkesir'de aç kalan domuzlar sahile inip piknik alanlarını talan etti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de aç kalan domuzlar sahile inip piknik alanlarını talan etti.

Burhaniye’de kış şartlarının kendisini göstermesi ve yazlıkçıların bölgeyi boşaltmasıyla aç kalan domuzlar, yemek aramak için sahillere indi. iknik alanına çevrilmiş sahil şeridini her sene talan eden domuzlar, bu sene de aralıklarla yaklaşık 5 dönüm yeşil alana zarar verdi.

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Yazın bölgenin en cazip deniz turizmine ev sahipliği yapan Pelitköy sahil şeridi domuzların istilasına uğradı.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda Pelitköy sahil şeridinde ki yeşil alanları talan eden domuzlar, akşamları yürüyüş yapan vatandaşların da korkmalarına neden oldu. Burhaniye Belediye ekipleri bozulan alanlarda düzenleme çalışmalarına başladı.

Domuzlar, geceleri sürüler halinde kırsaldan sahile inerek, sahildeki sulu yeşil alanların altında yiyecek arıyor. Burunlarıyla toprağı kazan domuzlar bu şekilde her sene belirli aralıklarla yeşillikleri talan ederek kullanılamaz hale getiriyor. Hem maddi, hem de iş gücü olarak belediyeyi zarara sokan domuzlar, can güvenliği bakımından vatandaşların şikayetlerine konu olmaya başladı.
Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin, bozulan yeşil alanların tesviye ve çimleme çalışmalarını yapamaya başladıklarını belirterek “Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle, domuzlar tarafından her yıl talan edilen alanları komple temizleyerek düzenlemesini yapıyor ve toprak tesviyesini yaparak yeni çim tohumlarını toprağa ekiyoruz. Fakat bu çalışmalarımız geçici bir çözüm. Çünkü domuzlar, sürekli olarak bu bölgede sahile inerek bu talanı yapıyorlar. Bunun kalıcı çözüme ulaştırılması için kurumların ortaklaşa iş birliği içinde çalışma yaparak kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Biz belediye olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başladık, gerekli kurumlarla da görüşmelerimizi sağlayacağız” dedi.

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