İstiklal Caddesi bombacısına 'cesaret hapı' verip göndermişler! 'Abim ÖSO'da üst düzey komutan'
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı terörist Albashir'in telefonunda patlamanın gerçekleştiği yerin daha önce videosunun çekilmiş olduğu bir görüntü ele geçirildi. Terörist, 'Bilal bana olay günü cesaret hapı verdi. Korsan taksiyle Taksim'e gittiğimizde çantasını bana verip, 'Sen gez ben geleceğim' dedi. Çantaya baktığımda yiyecek poşetleri ve yumuşak dokulu paket vardı. Korktum. Bu sırada bana Hacı'dan bir video geldi. Arkamdan çekilmiş bir görüntüydü" dedi.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Albashir'in ifadesinin tamamı ortaşa çıktı. Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde patlamadan önce İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını anlattı:
YPG beni 'casusluk'tan tutukladı
"Abim Muhammed, Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutandır. Muhammed, DEAŞ saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır. 2017 yılında Ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. 2 ay sonra ayrıldık. 2 ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç'te YPG üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım için tutukladılar.
Hacının görünün yerlerinde dövmesi vardı
"1 ay Münbiç'te cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra, 'Hacı ile görüşeceksin' diye beni aradılar. Hacı üst düzey sorumluydu. İlk seferinde gözlerim bağlıydı. Görmedim. Sen ÖSO'ya çalışıyorsun dediler. Bir kaç hafta sonra yeniden beni hacıya götürdüler. Bu kez gözlerim açıktı. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni ÖSO'ya casusluk yapıyorsun ailene zarar gelecek diye korkuttular."
Bilal bana tecavüz etmeye kalkıştı
"Bilal beyaz tenli siyah sakallı vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu, ben de Bilal'e döndüm. Hacı ve Bilal'in talebiyle bir kaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana Taksimde çok polis var mı diye sormuştu.