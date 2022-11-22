Devlet Bahçeli'den bomba Sisi ve Esad çıkışı! Sisi doğru adım Beşar Esad'la da görüşülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da görüşmesine tam destek verip, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşülmesini istedi. Bahçeli, Pençe-Kılıç hava harekatına karşı çıkan HDP'ye tepki göstererek, "Bu harekata karşı çıkan dünyaya operasyonların durdurulması çağrısı yapan HDP düşman bakiyesidir." ded.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. PKK'nın son saldırılarına tepki gösterip, "CHP ile İYİ Parti'nin HDP'den ne farkı var" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da yaptığı görüşmeye de tam destek veren MHP lideri Bahçeli, "MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın, Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temas. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Beşar Esad'la da görüşme vasadı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamasından satır başları...

Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

Pençe-Kılıç'a karşı çıkan HDP'ye tepki gösteren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin hala neyi beklediğini sormayalım mı? HDP, zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlayacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir." diye konuştu.

CHP'nin HDP'den farkı yok

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin CHP'li ve İyi Partili bazı vekillerin tartışılan açıklamalarına yer veren Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

- Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım size: Bu iki partinin HDP'den ne farkı var. Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube, İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK'lı teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır.

Süleyman Soylu'ya tam destek

- Muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, surda gedik açmak için çırpınan, PKK/YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır.

- Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır.