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22 Kasım altın fiyatlarına bakın! Düşüş sürüyor mu gram altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
22 Kasım altın fiyatlarına bakın! Düşüş sürüyor mu gram altın...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yeni işlem gününde ilk rakamlar belli oldu. Haftaya düşüşle başlayan gram altında bugün ibre yukarı döndü.

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.041 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.043 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.710 lira, Cumhuriyet altını da 6.950 satılıyor.

Analistler, artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

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