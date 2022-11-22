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Necip Hablemitoğlu cinayeti sanığı Levent Göktaş, Hasköy'de ev hapsinde kalacak!

Necip Hablemitoğlu cinayeti sanığı Levent Göktaş, Hasköy'de ev hapsinde kalacak!

BULGARİSTAN, Necip Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olarak aranırken yakalanan emekli Albay Levent Göktaş hakkında kararını verdi. Levent Göktaş, Hasköy kentinde ev hapsinde tutulacak....

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Bulgaristan'da tutuklu Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, ev hapsinde tutulacak. Bulgaristan'da Hasköy Bölge Mahkemesi, kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü.

Mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti

Türkiye'ye iadesi istenilen Göktaş, 14 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmada sağlık durumundan dolayı şikayette bulunmuş, mahkeme çıkışında kalp krizi geçirmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurt dışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti. Göktaş, Hasköy'de bir adreste ev hapsinde kalacak.

İtiraz gelirse 29 Kasım'da duruşma

Hasköy Bölge Mahkemesi'nin aldığı, sanığın ev hapsi kararıyla ilgili bir itirazın gelmesi durumunda, bir sonraki duruşma 29 Kasım'da Filibe Temyiz Mahkemesi'nde yapılacak. Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

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