Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Erdoğan resmini makamından indirdi! İmam Hatip ve İlahiyat mezunu

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi şaşırtan bir adım attı. Makam odasında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini duvardan indirdi. Bundan böyle duvarda valilik makamında sadece Atatürk resmi bulunacak. İmam Hatip ve İlahiyat Fakültesi mezunu olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin bu kararının perde arkası merak konusu oldu.

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ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, makamında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırdı. Çorum Valiliği yerel basına, “Sayın Valimizin yeni makam fotoğrafı ekte gönderilmiştir, bilginize” ifadesiyle basın bülteni geçti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yeni fotoğrafı

Yerel medyaya gönderilen 'Valinin yeni fotoğrafı' yukardaki kare oldu. Recep Tayyip Erdoğan resminin kaldırıldığı bu yeni 'makam fotoğrafı' vali Mustafa Çiftçi'nin Çorum Valiliği resmi internet sitesine de 'özgeçmişinin yer aldığı kısma 'profil' fotoğrafı olarak eklendi.

Çorum Valisi Erdoğan'ı indirdi

Çorum Valiliği makam odasında Mustafa Çiftçi'nin arkasında Erdoğan ile Atatürk'ün fotoğrafları yer alıyordu. Mustafa Çiftçi sol tarafta asılı olan Erdoğan resmini indirdi.

Kararın sebebi merak konusu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini makam odasından indirdiği açıklamada yer almadı. Valinin bu kararı merak konusu olurken, Ankara'dan tepki alır mı sorusu da ortada kaldı.

VALİLİKLERE ERDOĞAN RESMİ ASMAK ZORUNLU MU?

2004 yılında Erdoğan kaldırmıştı, 2018 yılında Süleyman Soylu genelge yayınlamıştı. Haberin detayları için tıklayın!

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kimdir nereli?

Mustafa Çiftçi 1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Mustafa Çiftçi 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Mustafa Çiftçi 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı. 1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye giden Mustafa Çiftçi 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Mustafa Çiftçi Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı.

İmam Hatipli, İlahiyat Fakültesi mezunu

TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulunan Mustafa Çiftçi, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören Mustafa Çiftçi, İngilizce ve Arapça biliyor. Mustafa Çiftçi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valiliği görevine getirildi. Mustafa Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.