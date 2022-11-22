Erdoğan resmini valiliklere asmak zorunlu mu? Süleyman Soylu 2018'te genelgeyle istemiş

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini makam odasından indirmesi ile gündeme oturdu. Peki Erdoğan'ın resmini valiliklere ve resmi kurumlara asmak zorunlu mu? Bu konuda Süleyman Soylu 2018 yılında bir genelge yayınlamış. Erdoğan'ın bu resmi valiliklerle birlikte emniyet genel müdürlüğü, sahil güvenlik ve jandarma ile kaymakamlıklarda kullanılacak demiş.

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ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi makamında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini kaldırdı. Bu kararın perde arkası merak edilirken, Erdoğan'ın resminin valiliklere ve kamu binalarına asılması zorunlu mu sorusu merak konusu oldu.

Erdoğan resmi için genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının valilik, emniyet, kaymakamlık, jandarma gibi kamu kurumlarında kullanılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018 yılında bir genelge yayınlamış. Genelgede Erdoğan'ın fotoğrafının İçişleri Bakanlığı'na bağlı tüm devlet kurumlarında kullanılması talimatı yer alıyor.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı kendisine bağlı tüm devlet kurumlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılmasını talep ediyor. Genelgede Erdoğan'ın hangi resminin kullanılacağı da belirtilmiş, ve aşağıdaki fotoğrafın asılması talep edilmiş.

Bu fotoğrafı asın

Genelgede yer alan linkte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arka fonda cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu yukardaki bu fotoğrafı yer alıyordu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasını taşıyan genelgede şöyle deniliyor: -"Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim''.

Genelgede belirtilen kurumlar içerisinde 81 il valiliği ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) başkanlığı da yer alıyor.

Erdoğan 2004 yılında son vermişti

Süleyman Soylu'nun Erdoğan fotoğrafı genelgesinden önce 2004 yılında Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir başka genelge yayınlanmıştı. O zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "2004/26 sayılı Genelge" ile ilgili bakandan başlamak üzere genel müdür, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü, ilçe müdürü gibi sıralı amirlerin veya kurumun eski yöneticilerinin fotoğraflarının asılması uygulamasına son verilmişti.