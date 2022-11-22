Ceyhun Fersoy son anını anlattı kahretti! Tolga Güleryüz'ün cenazesine gidemiyor eski eşi affetti
AMASYA'da trafik kazasında yaşamını yitiren Tolga Güleryüz için bugün İzmir'de cenaze töreni var. Kazada yaralanan Seksenler oyuncusu Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner'in paylaşımı yürek dağladı. Ceyhun Fersoy, öleneceğini hissetmiş gibi 10 dakika önce Tolga Güleryüz'ün kendisinden istediği şeyi yazıp 'canım çok yanıyor hissettin mi' diye sordu. Tolga Güleryüz'ün eski eşi ise 'affettim' diye onun için veda sözleri yazdı.
Tiyatro oyuncuları Amasya'da geçirdikleri kazada büyük bir dram yaşamışlardı. Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz bugün İzmir'de toprağa verilecek. Tolga Güleryüz'ün kazadan 10 dakika önce arkadaşı seksenler oyuncusu Ceyhun Fersoy'dan isteği yürekleri dağladı. Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez ise 'affettim" mesajı ile öne çıktı. Baş Belası oyununun başrollerinden olan Melis İşiten de Instagramından vedasıyla duygulandırdı. İşte Tolga Güleryüz için yazılanlar ve Ceyhun Fersoy'un yüreğini yakan son isteği.
Çorum'daki turneden Samsun'a geçerken minibüsün tıra çarptığı kazada 3 tiyatro oyuncusu yaşamını yitirmişti. O isimlerden biri de Tolga Güleryüz'dü... Kazadan dakikalar önce Tolga Güleryüz, arkadaşı Seksen oyuncusu Ceyhun Fersoy'u eşi Begüm Öner ile cep telefonundan görüntülü konuşturmuştu. Tolga Güleryüz'ün ölümü Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner için çok daha ağır oldu. Özellikle de son anında istediği şeyler yüreklerini yaktı.
Kazadan 10 dakika önce
Ceyhun Fersoy birlikte yol aldıkları minibüste Tolga Güleryüz'ün kazadan 10 dakika önce 'bana elini versene' dediğini söyledi. "Anlamadım' diyen Ceyhun Fersoy "Hissettin mi içim acıyor Tolga... Çok yanıyorum' yazdı.
Sen olmayacaksın
Ceyhun Fersoy, Tolga Güleryüz için şunları yazdı:
-Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil…2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın…çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı…Canım arkadaşım, dostum….seni anlatmak için seninle yaşamak lazım…seni asla ama asla unutmayacağım…bunları yazarken hala inanamıyorum…çok seviyorum seni…ama çok….