Ceyhun Fersoy son anını anlattı kahretti! Tolga Güleryüz'ün cenazesine gidemiyor eski eşi affetti

Çorum'daki turneden Samsun'a geçerken minibüsün tıra çarptığı kazada 3 tiyatro oyuncusu yaşamını yitirmişti. O isimlerden biri de Tolga Güleryüz'dü... Kazadan dakikalar önce Tolga Güleryüz, arkadaşı Seksen oyuncusu Ceyhun Fersoy'u eşi Begüm Öner ile cep telefonundan görüntülü konuşturmuştu. Tolga Güleryüz'ün ölümü Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner için çok daha ağır oldu. Özellikle de son anında istediği şeyler yüreklerini yaktı.