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Bakanlık duyurdu! 92 milyon liralık destek geliyor

Bakanlık duyurdu! 92 milyon liralık destek geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, sinema sektörüne 2022 yılı içerisinde 293 proje için 92 milyon 198 bin lira destek sağlandı.

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Bakanlık Sinema Destekleme Kurulu sonuçları açıklandı. Yılın son Sinema Destekleme Kurulu toplantısında, 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Ortak Yapım' ve 'Yerli Film Gösterim' türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, 4 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 'Çekim Sonrası' projesine 400 bin lira, 3 'Ortak Yapım' projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 'Yerli Film Gösterim' projesine 1 milyon 990 bin TL olmak üzere toplamda 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı. 2022 yılı içerisinde bakanlıkça desteklenen proje sayısı 293'e çıkarken sağlanan destek miktarı 92 milyon 198 bin lira oldu.

Yeni yönetmenlere destek

Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Destek alan birçok film; Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi film festivallerinden ödüllerle döndü. Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı 'Man In A Blue Sweater', Belçika ve Türkiye ortak yapımı '2M2' ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı 'Guria' adlı projelere destek sağlandı. Ayrıca; 2023 yılında desteklenecek projelerin başvuruları, 26 Aralık'a kadar kabul edilecek.

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