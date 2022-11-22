Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı hayatını kaybetti

İZMİR'in Bergama ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Taşköprü mevkisinde, dün gece Gürol Ü'nün yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Genç Parti Aliağa İlçe Başkanı Erhan Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Gürol Ü. ve Murat Ü. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç Parti İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından Karakaya için taziye mesajı yayımladı.