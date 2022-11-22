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Cem Küçük'ten canlı yayında Ersan Şen bombası! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

Gazeteci Cem Küçük, Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayınının konuğu oldu. Televizyon ekranlarında sık sık tartışma yaşadığı Ersan Şen ile ilgili konuşan Cem Küçük,  canlı yayında Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde karşı karşıya gelmesi ile ilgili de gündem olacak sözler sarf etti.

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Gazeteci Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen, sık sık ekranlarda karşı karşıya gelerek şiddetli tartışmalar yaşıyor. Son olarak Habertürk'te yayınlanan Hülya Hökenek'in programında tartışma yaşayan iki isim ile ilgili, Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayınında dikkat çeken konular geçti.

Cem Küçük, seçimlerde Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelmesi halinde Ersan Şen'in 2023 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.

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