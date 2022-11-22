Motorine indirim var mı Perşembeyi bekleyin deniyor bu gece benzine 3. indirim geliyor

Brent petrol fiyatları 87 dolara kadar indi. Bu hafta 3. indirim haberi gelen benzinden sonra gözler motorine döndü. Motorine indirim beklentisinin perşembe günü karşılanacağı söyleniyor. Motorindeki indirim miktarı da yüklü olacak deniyor. Benzin fiyatlarında ise bu gece yarısı 3. indirim yansıyacak, depoyu doldurmadan indirimi bekleyin deriz.

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Benzine arka arkaya 3. indirim gelince herkes 'Motorine indirim yok mu?" diye sormaya başladı. Sektör kaynaklarından gelen haberlere göre perşembe günü motorine indirim bekleniyor. İndirimin ne kadar olacağı netleşmiş olmasa da Motorinin litresinde 1 liradan fazla bir düşüş olacağı söyleniyor. Motorinin litresi İstanbul'da 24.86, Ankara ve İzmir'de 24.99 liradan satılıyor.

Benzin fiyatları son indirimle 20 liraya çekilirken motorin fiyatları hala çok yüksek. Brent petrol fiyatlarındaki büyük düşüş sonrasında motorinin litresinin de en az 20 lira seviyesine inmesi gerekiyor.

Dolar kuruna rağmen hesap tutmuyor daha fazla indirim olmalı Benzin fiyatları son indirimle 20 liraya çekilirken motorin fiyatları 25 lira civarında. Brent petrol fiyatlarındaki büyük düşüş sonrasında motorin ve benzinin litre fiyatında hesap tutmuyor. Ocak 2022'de brent petrol 86 dolarken, benzin ve motorinin litresi 13 liraydı. Tek fark dolar kuru o zaman 14 lirayken bugün 18.6 lira olması. Dolar kurundaki artış da motorin ve benzinin litre fiyatındaki farkı karşılamıyor. Ocak ayı ile Kasım ayı arasında dolar kuru %18, benzin %20 motorin %24 artmış. İşte rakamlar:



Ocak 2021

Brent petrol 86 dolar

Dolar Kuru 14 TL

Benzin 13 TL

Motorin 13 TL



Kasım 2022

Brent petrol 86 dolar

Dolar Kuru 18.6 TL

Benzin 21 TL

Motorin 25 TL

Benzine 3. indirim bu gece

Benzine 18 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım 2022 cumartesi günü ise 75 kuruş indirim gelmişti. Benzine 23 Kasım 2022 çarşamba günü itibariyle bir indirim daha geldi. Gece yarısı yansıyacak indirimle litrede 1.16 lira indirim olacak. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,03 TL’ye, Ankara’da 20,19 TL’ye, İzmir’de TL’ye 20,20 TL’ye gerileyecek.

Brent petrol kaç dolar?

Dün 87,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 87,47 dolarda. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,95 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 87,81 ile 88,24 dolar aralığının direnç, 87,38 ile 86,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dün rekor düşüş olmuştu ama...

Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik haberlerle dün Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolarla ocak ayından bu yana en düşük seviye inse de, yetkililerin iddiaları yalanlamasının ardından günü kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek kapattı.

Artan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi ise piyasalarda talep endişelerine yol açıyor.