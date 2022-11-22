İstanbul'a yarın çok daha fenası geliyor! Meteoroloji kar tahmininde bulundu İzmir, Antalya, Muğla...
İSTANBUL bugün güneşe kavuştu ama yarın çok daha şiddetli yağış geliyor. Hem meteorolojiden hem de meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den arka arkaya uyarılar geldi. Meteorolojinin son hava durumu tahminine göre hafta sonu kar yağışı ihtimali de var. Hava sıcaklığı 5 derece düşecek. Bugün ve yarın Çanakkale, İzmir, Muğla, Manisa, Aydın ve Antalya'da sel baskınlarına sebep olabilecek kuvvette yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayınladı. Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde görülen gök gürültülü sağanak yağış yarın yeniden kuvvetli olarak etkili olacak. Antalya'nın doğusu ve İç Anadolu'nun güneyinde bugün çok şiddetli yağış bekleniyor. Deniz ulaşımını aksatan rüzgar batı illerinde gündüz etkisini azaltırken akşam Ege ve Marmara'nın batısında tekrar kuvvetlenecek. Hava sıcaklığında da önemli düşüşler olacak. Mevsim normalleri üstündeki sıcaklıklar yağmurla birlikte 5 derece birden düşecek. Yarın ise yeni bir şiddetli sağanak yağış dalgası geliyor. Hem meteorolojiden hem de meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den arka arkaya uyarılar geldi. Hafta sonu kar yağışı da bekleniyor. İşte hava durumu tahmini:
Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan yağış bugün öğleden sonra çekiliyor. Yarın ise daha kuvvetli bir yağış geliyor. Çarşamba öğlen saatlerinde batıdan tekrar giriş yapacak yeni yağışlar hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günü yağışlar Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde su baskınları yapacak kadar şiddette olacak. Akdeniz'de ise deniz üzerinde hortum oluşması ihtimal dahilinde.
Son dakika fırtına uyarısı
Bugün ve yarın için meteorolojinin sitesinden acil kodlu fırtına uyarısı verildi. Bugün Batı Karadeniz'de (Zonguldak-Sinop arası) rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına akşam saatlerinde durulacak. Yarın ise Kuzey Ege'de rüzgarın (23.11.2022 Çarşamba) günün ilk saatlerinden; Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İstanbul hava durumu
İstanbul'da yağmur 4 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Bugün öğleden sonra kesilse de yarın daha etkili bir yağmur bastıracak. Sıcaklık İstanbul'da bugün 15 derece civarında. Çarşamba günü 18 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık hafta sonunda düşecek. İstanbul'da hava sıcaklığı cumartesi pazar günü 13 dereceye inecek.