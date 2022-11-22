İstanbul'a yarın çok daha fenası geliyor! Meteoroloji kar tahmininde bulundu İzmir, Antalya, Muğla...

Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan yağış bugün öğleden sonra çekiliyor. Yarın ise daha kuvvetli bir yağış geliyor. Çarşamba öğlen saatlerinde batıdan tekrar giriş yapacak yeni yağışlar hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günü yağışlar Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde su baskınları yapacak kadar şiddette olacak. Akdeniz'de ise deniz üzerinde hortum oluşması ihtimal dahilinde.