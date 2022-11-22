CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran açıklama! Tarih verip 'bekleyin' dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan CHP lideri tarih verdi ve 'sabredin' dedi.

Abone ol

Partisinin grup toplantısında yurt dışı ziyaretleri için pek çok şeyin yazılıp çizildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sabredin, çok güzel şeyler açıklayacağız sonsuz kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız." kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri merak uyandırdı. İşte konuşmasından satır başları:

"Sınırlarını neden kontrol etmiyorsunuz?"

-Terör belası... Terörden en büyük acıları Türkiye yaşamıştır. Sağlıklı ve tutarlı politikalarla bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Terör insanlık suçudur. Terörün sağı, solu yoktur. Atıldı bombalar Beyoğlu'nda... İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz yakaladılar. Ama asıl sorulması gereken bu terörist sınırdan nasıl geçti. Gelip o bölgede alan çalışması yaptığı yazılıyor çiziliyor. Nasıl sınırlar yol geçen hanına dönüyor? Ben söyleyince kızıyorlar. Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz? pek çok uyuyan hücrenin olduğu yazılıyor. Teröristler aramızda geziyor. Söyleyince ayakkabı numaralarını biliyoruz... Terör başımızın belası önlem alacaksınız.

-Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Onlar da aynı şey. Nasıl oluyor da tonlarca uyuşturucu ülkeye giriyor. Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirir mi? Kızıyorlar hakaret ediyorlar biz doğruyu söylüyoruz.

"O üç beş kişinin Allah belasını versin"

-Gözünüzü para doyurmadı mı? Rant rant nereye kadar. Bir kefenle gideceğiz. Nerede yeşil alan var imara açalım. İstanbulluya acıyın. Yeşil alan yapmak için çaba harcanıyor. Az kaldı ben iktidar olduğumda onlar göstereceğim. Bir şehirde yaşamanın yolu o şehirde huzurlu olmaktır. Karnın doymalı. Parkına gitmeliyim. Yeşil alan olmalı nerede yeşil var imara açalım. Hangi gerekçe ile? Dünya kadar sorun var bırakmışlar sorunları üç beş kişi kazanacak diye hesabını yapıyorlar o üç beş kişinin Allah belasını versin. Yapmayın ağaca kıymayın. Bunları yaparken devletin polisini kullanıyorlar. Devletin polisini rant için kullanıyorsunuz.

-2012'de dış politika iç politikadan farklıdır demiştim. Lafı söylerken düşüneceksiniz demiştim. Ve Cezayir örneğini vermiştim. Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye çekimse kalmıştı. Bize kırgınlardı. Ta ki Özal özür dileyince ilişkilerimiz düzeldi. Dış politika konuşurken gırtlağınızda 9 boğum olduğunu unutmayacaksınız. Erdoğan tam tersini yaptı. Kişiye endeksi dış politika olmaz. Dış politikada yanlış yaparsanız dengesiz konuşursanız size bir gün gereğini yaparlar onların önünde diz çökmek zorunda kalırsnız. Uluslararası platformlarda Sisi'yi cumhurbaşkanı kabul etmiyorum diyor. Ne oldu? Erdoğan'ın Benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmesidir. Ne demektir. Tükürdüğünü yalamak Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şimdi ne yaptın? Elini sıkıyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri için İsrail için Suriye için neler söylemedi. Aracılar koyuyor nasıl barışırız diye. Dünya gülüyor.

"3 Aralık'ı bekleyin"

-ABD'ye İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Onlar ne yapabiliriz gezileri nasıl gölgeleriz arayış içindeydiler. Merak ettiler Genel Başkan neden gitti? Sabredin 3 Aralık'a kadar 3 Aralık'ta yeni vizyonu açıklayacağız. Türkiye'yi kriz zincirinden kurtaracağız. Çok güzel şeyler açıklayacağız sonsuz kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız. Krizler hayatımızda hep oldu. Sonsuza kadar bunu bitirmemiz lazım. Vizyonumuz hazır 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan.