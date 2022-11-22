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Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Amasya’nın Taşova ilçesinde Destek-Ladik karayolunda otomobilin dere yatağına uçması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Ayhan Erdönmez kullandığı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, Afad, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Selami Yıldırım hayatını kaybetti. Naime Erdönmez (49), Damla Erdönmez (28), Sebehat Yıldırım (66) ve şoför Ayhan Erdönmez (59) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Samsun Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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