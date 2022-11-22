17 yaşındaki lise öğrencisi Şevval'den üzüntüye boğan haber

ANTALYA’da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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Kepez ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Şevval Bozoğlu, geçtiğimiz Pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından evine geldi. Dün ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bozoğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bozoğlu’nun cenazesi baba Sedat Bozoğlu ve yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı.