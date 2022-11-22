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Bakan Özer duyurdu! Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Özer duyurdu! Öğretmen çocuklarına kontenjan sınırı olmadan nakil imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeye göre, görev yeri değişikliği yapan öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarının liselere nakil ve geçişlerinde, gideceği okulda boş kontenjan kriteri aranmayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemede, öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri konusunda değişikliğe gidildi.

Açıklamada, 15 Kasım 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,  "Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık." ifadesini kullandı.

Özer, buradaki kriterin merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda öğrencinin taban puanı, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda ise yerleştirme dengesinin sağlanması olacağını vurguladı.

Görev yeri değişen öğretmenlerin çocukları, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus kontenjan şartı aranmadan nakil yapabilecek.

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