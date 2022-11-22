Fahiş fiyat artışlayla ilgili dikkat çeken açıklama: Tencere darbesi yapıyorlar

Tarım ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışları durmak bilmiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, "Bu durumun arkasında başka şeyler var. Patates, soğan fiyatı muzu geçti. Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar. Tencere darbesi yapıyorlar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor" diyerek para cezasının dışında atılacak adımlar konusunda yeni cezaların sinyalini verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası fahiş fiyatlara ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir'den de önemli açıklamalar geldi.

CNN TÜRK'te Gün Ortası programında Tunç Arslanalp ve Nihat Uludağ'ın konuğu olan Ömer Demir, "Bu durumun arkasında başka şeyler var. Patates, soğan fiyatı muzu geçti.

Mutfakta muz olmadan yemek yapabilirsiniz. Ama patates ve soğan olmadan yemek yapamayız. Para kazanmanın dışında geçmişte yapamadıklarını 17-25'te 15 Temmuz'da bu ülkeye diz çöktüremediler şimdi bunu gıdayla yapmaya çalışıyorlar.

Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar. Tencere darbesi yapıyorlar. Çok açık ve net. Fahiş fiyatla milleti galeyana getirmek istiyorlar. Patates fiyatının muzu geçtiği görülmüş şey mi? 2-3 tane firmaları var, birinden ötekine satıyorlar. Fırsatçılara para cezası fayda etmiyor. Postmodern gıda darbesi yapıyorlar.

Bir kaç aydır mazota zam mı geldi peki dövizde artış mı var. Yok. Hatta düşme meydana geldi. Peki bu girdilerin düşmesine rağmen bunları nasıl açıklayacaksınız? Marketlere kesilen toplam ceza 9.5 milyon TL. 4 marketin cirosu 174 milyar TL" dedi.