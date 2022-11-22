İş dünyasının EYT talepleri belli oldu işte madde madde öneriler
EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken iş dünyası taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e iletti. İş dünyası ne istiyor? Kıdem tazminatına ilişkin önerileri ne? İşte iş dünyasının EYT talepleri.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin açıklanmasına kısa bir süre kala iş dünyası taleplerini açıkladı.
TİSK'in gündeme getirdiği talepler sonrası diğer çatı örgütleri de EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yaptı. İşveren tarafının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ilettiği talepler netleşti.
- Uygulama en az 1 yıl işsiz olanlardan başlamalı.
- Kademeli yaş düşürme ve benzeri modellerle, sigortalılık süreleri dikkate alınarak EYT emeklilik tarihleri yıllara yayılmalı.