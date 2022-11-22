BIST 4.749
DOLAR 18,61
EURO 19,13
ALTIN 1.045,54
HABER /  POLİTİKA

İYİ Partili Belediye Başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan takacak

İYİ Partili Belediye Başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan takacak

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa etti. Özcan'ın AK Parti'ye geçtiği ve rozetini yarın TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

Abone ol

Seçim sathı mahalline doğru girilirken siyasette transferler devam ediyor. 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye geçiyor. 

Aydınpost'un Ankara'da ulaştığı kaynaklara göre, İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den istifa ettiği ve Ankara'da görüşme trafiğini sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Kürşat Engin Özcan'a çarşamba günü AK parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından parti rozetinin takılması bekleniyor.

Kürşat Engin Özcan kimdir?

Kürşat Engin Özcan 1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de tamamlayan Özcan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Okulun ardından avukatlık mesleğine başladı. 2003 yılında MHP ilçe sekreteri olarak siyasete atıldı. 2012'de MHP İlçe Başkanı oldu.

2017'de MHP'de ilçe başkanı iken istifa ederek İYİ Parti kurucusu olarak İYİ Parti İlçe başkanlığına getirildi. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Millet İttifakı İYİ Parti adayı olarak yüzde 48.26 oy oranıyla 45.050 oy alarak Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

Özcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş fiyat artışlayla ilgili dikkat çeken açıklama: Tencere darbesi yapıyorlar
Fahiş fiyat artışlayla ilgili dikkat çeken açıklama: Tencere darbesi yapıyorlar
Hulusi Akar ile İYİ Parti'li Aytun Çıray arasında 'böyle oyu nah alırsın' tartışması! Akar'dan flaş açıklamalar
Hulusi Akar ile İYİ Parti'li Aytun Çıray arasında 'böyle oyu nah alırsın' tartışması! Akar'dan flaş açıklamalar
Hıncal Uluç'a veda! Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı!
Hıncal Uluç'a veda! Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var
Amasya'da otomobil dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var
Motorine indirim var mı Perşembeyi bekleyin deniyor bu gece benzine 3. indirim geliyor
Motorine indirim var mı Perşembeyi bekleyin deniyor bu gece benzine 3. indirim geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran açıklama! Tarih verip 'bekleyin' dedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran açıklama! Tarih verip 'bekleyin' dedi
Sonunda bu da oldu! Ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi
Sonunda bu da oldu! Ölen kız arkadaşının cansız bedeniyle evlendi
Ferdi Kadıoğlu çılgınlığı iki İtalyan devi yarışa girdi
Ferdi Kadıoğlu çılgınlığı iki İtalyan devi yarışa girdi
Dev otomobil markasından korkutan çağrı! O modelleri gerçi çağırdılar
Dev otomobil markasından korkutan çağrı! O modelleri gerçi çağırdılar
Ekrem İmamoğlu açıkladı: ‘100 Günde 100 Proje'
Ekrem İmamoğlu açıkladı: ‘100 Günde 100 Proje'
Süleyman Soylu'dan Alman mevkidaşına tokat gibi yanıt yüzüne söyledi
Süleyman Soylu'dan Alman mevkidaşına tokat gibi yanıt yüzüne söyledi