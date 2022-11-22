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Dünya Kupası'nda Messi'ye Suudi Arabistan şoku! Arjantin'e uzatmalar da yetmedi

Dünya Kupası'nda Messi'ye Suudi Arabistan şoku! Arjantin'e uzatmalar da yetmedi

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü günün ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Güney Amerika ekibi Arjantin, Lionel Messi'nin son Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak isterken yıldız ismi Messi'nin golü ile öne geçtiği mücadelede Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Maçın sonuna eklenen 8 dakikalık uzatma ise Arjantin'in bu mağlubiyeti önlemesine yetmedi. İşte detaylar...

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Arjantin ve Suudi Arabistan, Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Arjantin 10. dakikada Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Suudi Arabistan, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

2-1'den sonra maçın geri kalanında topa sahip olan ve hücumda etkisini hissettiren takım Arjantin’di. Fakat yoğun baskıya rağmen Suudi savunması disiplini elden bırakmadı.

Messili Arjantin, gereken golü bulamayınca Suudi Arabistan, müsabakayı 2-1 kazanarak sürpriz bir galibiyete imza attı.

Suudi Arabistan bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Arjantin ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Grubun ikinci maçında Arjantin, Meksika ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise Polonya karşı karşıya gelecek.

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