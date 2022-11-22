Suudi Arabistan Messi'li Arjantin'i 2-1 yenince Arap spiker çıldırdı! Petrol kuyusu esprileri olay

SUUDİ ARABİSTAN'ın Messi'li Arjantin takımını 2-1 yenmesi olay oldu. Sosyal medyada Suudi Arabistan futbolcuları petrol kuyusu mu verdi esprileri yapılırken, 2. golde Arap spikerin çıldırdığı anlar da unutulmazlar arasına girdi. Spiker beklenmedik zafer golü ile öyle bir kendinden geçti ki yayını Allah sözleriyle inletti. İlk yarıda Messi tarihe geçen bir gol atarken, maçın ikinci yarısı Suudi Arabistan için rüya gibiydi.

SUUDİ ARABİSTAN futbol takımının Arjantin'i 2-1 gibi bir skorla yenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Messi gibi bir yıldızla sahaya çıkan Arjantin, maçın tartışmasız favorisiydi. Maçın zafer golü geldiğinde Arap spikerin kendinden geçtiği anlar da bunun yansıması oldu.

Suudi Arabistan - Arjantin maçı

Katar'ın ev sahibi olduğu 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, C Grubu'nda yer alan Arjantin ve Suudi Arabistan takımları, Lusail Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın tartışmasız favorisi Messi gibi bir dünya starına sahip olan yıldızlar topluluğu Arjantin'di... Kupanın şampiyonluk adayı olan Arjantin, Suudi Arabistan karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Suudi Arabistan Arjantin'i 2-1 yendi.

Suudi Arabistan petrol kuyusu mu verdi?

Sosyal medyaya Suudi Arabistan - Arjantin maçı damga vurdu. Sürpriz yenilgi sonrasında Suudi prens futbolculara petrol kuyusu mu verdi esprileri yapıldı.

Arap spiker kendinden geçti

Sürpriz skorlu maçın Arap spikeri de olaydı. 2. gol geldiğinde spiker kendinden geçti, yayını 'Allah! Allah!" sözleriyle inletti.

Suudi Arabistan - Arjantin maçı özeti

Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Messi'den tarihi gol : Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.



Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.

Lionel Messi ayrıca Dünya Kupaları'ndaki 7. golünü attı.

Suudi Arabistan ise ilk yarıda ofsayt taktiğini başarıyla uyguladı. Arjantin'in, ilk 45 dakikada Messi ve Lautaro Martinez (2) ile attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tangocular ilk yarıda tam 7 kez ofsayta düştü.

Suudi Arabistan ikinci yarı rüya gibiydi

İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Arjantin Teknik Direktörü Scaloni takımını ayağa kaldırmak için 59. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Lisandro Martinez, Fernandez ve Alvarez oyuna dahil oldu. Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi 88 bin 12 kişinin izlediği duyuruldu.