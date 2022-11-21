Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşeye yatıran soru Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya eliyle gösterdi

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan Dilara Tayfun, sorunun içerisinde bulunan doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sorunun cevabını parmak hesabıyla anlattı.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacı, Dilara Tayfun, ilk sorularda başarılı bir performans sergiledi.

'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?'

Yarışmacı, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.

Soruyu iyi okuyamayarak heyecanlanan yarışmacı, soruya 25 kuruş cevabı verdi. Oysa doğru cevap 5 kuruştu.

"Soruyu doğru okuduğundan emin misin Dilara?" diyen soran İmirzalıoğlu, iki eliyle 5 işareti yaparak yarışmadan elenen yarışmacıya doğru cevabın aslında sorunun içerisinde olduğu belirtti.