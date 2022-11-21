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POLİTİKA

Melih Gökçek trollenmeye doyamıyor! ARMA 3 video oyununu PKK operasyonu zannetti!

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medyada yine fena trollendi. Gökçek, ARMA 3 oyunundan bir videoyu Pençe Kılıç Harekatı'ndan bir görüntü olarak paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Gökçek, "Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim” diye kendini savundu. İşte Melih Gökçek'in trollenme geçmişi...

Melih Gökçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki terörist varlığına yönelik dün gece larısı düzenlediği 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin paylaşımıyla gündem oldu. Gökçek, “Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor” notunu düşerek ARMA 3 oyunundan görüntüleri paylaştı.

Kendini 'trollemek istedim' diye savundu
Melih Gökçek, gelen tepkilerin ardından paylaştığı ikinci mesajında “Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim” dedi.

6 milyar dolarlık jelibon kuyusu bulundu!

Melih Gökçek, geçtiğimiz aylarda canlı yayında trollenmişti. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun "Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı" paylaşımını gerçek sanan Melih Gökçek, bunu canlı yayında müjde olarak duyurdu. "Feyk haber olmasın' uyarısına rağmen "Yok gerçek" diyen Gökçek, sosyal medyanın diline düştü.

Melih Gökçek'in trollenmelerinin en meşhuru, 17-25 Aralık döneminde yaşanmıştı. Twitter fenomeni Odun Herif, "Senin oğlanı içeri almışlar" deyince Melih Gökçek, "Nerde okudun" diye sormuş "Şaka şaka, söyle evden dışarı çıkmasın ortalık karışık" cevabı almıştı. 

Aboubakar’ı PKK saldırısında şehit etti!

Trollenmelere doymayan Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontajı 'şehit hikâyesi' olarak paylaşmıştı. Aboubakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia eden Gökçek, PKK'nın karakol saldırısında şehit olduğunu yazdı. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, o paylaşımını silmiş ve danışmanını suçlamıştı. 

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