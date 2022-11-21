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Amasya'daki feci kaza! Tiyatro oyuncularının kazadan önceki son görüntüleri

AMASYA’da 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum’da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.

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