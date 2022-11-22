BIST 4.688
DOLAR 18,63
EURO 19,16
ALTIN 1.046,19
YEREL

Son 12 ayın en düşük seviyesi! İstanbul barajlarının haline bakın

Beklenen yağmurlar gelmedi barajlarda su seviyesi düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlar son 12 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.Kentte günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp...

İstanbul'un barajlarında su seviyesi her geçen gün azalıyor.  İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,47 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı 2020'de aynı tarihlerde yüzde 26,34, 2016'da ise 35,17 olarak gerçekleşti.

Pabuçdere'de yüzde 3,38

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,72, Terkos'ta yüzde 40,52, Sazlıdere'de yüzde 41,60, Alibeyköy'de yüzde 18,51, Büyükçekmece'de yüzde 42,73, Ömerli'de yüzde 37,04 Darlık'ta yüzde 36,29, Elmalı'da 39,46, Kazandere'de 11,79, Pabuçdere'de 3,38 olarak kaydedildi.

Görüntülerdeki ise İstanbul'un önemli su kaynaklarından Şile Darlık Barajı...Su seviyesi yüzde 36'ya inen Darlık Barajı'nın bazı kollarında suyun büyük oranda çekildiği, kuraklığın belirginleştiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hıncal Uluç için tören düzenlendi! Ağabeyi Öcal Uluç'tan duygulandıran sözler
Hıncal Uluç için tören düzenlendi! Ağabeyi Öcal Uluç'tan duygulandıran sözler
Mansur Yavaş ile AK Partili üye birbirine girdi! 'Hata varsa namussuzum' dedi hata çıkktı
Mansur Yavaş ile AK Partili üye birbirine girdi! 'Hata varsa namussuzum' dedi hata çıkktı
Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat oldu hastalığı ne? 40 yıldır sürüyor bacağı kesilen kör olanlar oldu
Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat oldu hastalığı ne? 40 yıldır sürüyor bacağı kesilen kör olanlar oldu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Marmara Denizinde dalgalar zor anlar yaşattı: Korku dolu anlar kamerada!
Marmara Denizinde dalgalar zor anlar yaşattı: Korku dolu anlar kamerada!
Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı! Bombaya isimleri yazıldı
Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı! Bombaya isimleri yazıldı
Lütfü Savaş'tan adaylık göndermesi
Lütfü Savaş'tan adaylık göndermesi
İzmir'i sağanak vurdu! Görüntüler inanılmaz vatandaşlar kamyonla taşındı
İzmir'i sağanak vurdu! Görüntüler inanılmaz vatandaşlar kamyonla taşındı
PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Amasya'daki feci kaza! Tiyatro oyuncularının kazadan önceki son görüntüleri
Amasya'daki feci kaza! Tiyatro oyuncularının kazadan önceki son görüntüleri
Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşeye yatıran soru Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya eliyle gösterdi
Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşeye yatıran soru Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya eliyle gösterdi
Melih Gökçek trollenmeye doyamıyor! ARMA 3 video oyununu PKK operasyonu zannetti!
Melih Gökçek trollenmeye doyamıyor! ARMA 3 video oyununu PKK operasyonu zannetti!