Son 12 ayın en düşük seviyesi! İstanbul barajlarının haline bakın

Beklenen yağmurlar gelmedi barajlarda su seviyesi düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlar son 12 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.Kentte günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp...

İstanbul'un barajlarında su seviyesi her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,47 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı 2020'de aynı tarihlerde yüzde 26,34, 2016'da ise 35,17 olarak gerçekleşti.

Pabuçdere'de yüzde 3,38

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,72, Terkos'ta yüzde 40,52, Sazlıdere'de yüzde 41,60, Alibeyköy'de yüzde 18,51, Büyükçekmece'de yüzde 42,73, Ömerli'de yüzde 37,04 Darlık'ta yüzde 36,29, Elmalı'da 39,46, Kazandere'de 11,79, Pabuçdere'de 3,38 olarak kaydedildi.

Görüntülerdeki ise İstanbul'un önemli su kaynaklarından Şile Darlık Barajı...Su seviyesi yüzde 36'ya inen Darlık Barajı'nın bazı kollarında suyun büyük oranda çekildiği, kuraklığın belirginleştiği görüldü.