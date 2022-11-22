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Hıncal Uluç için tören düzenlendi! Ağabeyi Öcal Uluç'tan duygulandıran sözler

Hayatını kaybeden Türk spor medyasının önde gelen isimlerinden Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası'nda tören düzenlendi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında vefat eden Hıncal Uluç için Turkuvaz Medya Binası önünde tören yapıldı. Uluç'un çok sayıda seveni ile meslektaşlarının katıldığı törende dualar edildi.

Burada bir konuşma yapan Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, "Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Onun inanılmaz derin dostluğu bize rehber olmaya devam edecek. Bir insan bir sevdiğini kaybettiğinde, sadece onun için değil, kendisi için de ağlar. Sadece Hıncal ağabeye değil, kendime de ağlıyorum. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Merhum Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç ise, "83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zor işlerden biri burada şu an yaptığım konuşma. Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız" cümlelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hıncal Uluç'un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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