İzmir'i sağanak vurdu! Görüntüler inanılmaz vatandaşlar kamyonla taşındı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oluyor. Kentten son gelen görüntüler inanılmaz... Yağış nedeniyle ile caddeler sular altında kalırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İzmir'de öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Buca'da bazı sokaklar, giderlerin tıkanması nedeniyle su altında kaldı.
Trafikte aksamalar yaşanırken sudan yürümekte zorlanan bazı vatandaşlar, kamyonet kasasında taşındı.
İşte kentten son gelen görüntüler...