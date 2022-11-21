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PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Vali açıkladı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Gaziantep Valisi ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Okula ve eve isabet etti

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep Valisi: 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dün gece de Öncüpınar'a roket atılmıştı

Dün akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roketatar saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştı.

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