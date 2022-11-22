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Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat oldu hastalığı ne? 40 yıldır sürüyor bacağı kesilen kör olanlar oldu

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ameliyat oldu. Ameliyatı sonrası bir video çekerek takipçilerine sağlık durumunu paylaşan Cübbeli Ahmet; iyi olduğunu duyurdu, 'Dualarınızı eksik etmeyin' dedi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir gözünün sarılı olması dikkat çekti. Cübbeli hastalığını da açıkladı.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 40 yıldır şeker hastalığı ile yaşıyordu. Şeker hastalığı gözüne vuran Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat masasına yattı.

Sol gözünden ameliyat oldu

Sol gözünden karatarkt ameliyatı olan Cübbeli ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı.

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

40 yıldır şeker hastasıyım...

Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat sonrası çektiği videoda 40 yıldır şeker hastası olduğunu söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca videoda "40 senelik şeker hastalığı... Benimle beraber şeker hastası olanların kimisinin bacakları kesildi, kimisi kör oldu" dedi. 

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