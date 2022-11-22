Samsun’da tramvay yokuşu çıkamadı: Yolcuları korkutan anlar!

Samsun’da toplu taşıma seferi yapan tramvay, viyadük yokuşunu çıkamadı. Trenden inen vatman, yolcu dolu aracı iki istasyon geri götürdü. İvmelenen tramvay, ikinci denemesinde yokuşu çıkabildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde viyadükte meydana geldi. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Atakum’dan şehir merkezine yolcu taşıyan tramvay, Gençlik Parkı-Liman İstasyonları arasındaki viyadüğü, hafif yağmurun da etkisiyle çıkamadı ve yokuşta kaldı. Tramvay bir süre bu şekilde kalınca, yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Ön kabinden inen vatman, yolcular arasından arka kabine geçerek tramvayı Fener İstasyonu’na kadar geri götürdü. Bu sırada arkadaki tramvaylar bekletildi.

Tekrar ön kabine geçen vatman, tramvayı şehir merkezine doğru sürmeye başladı. Bu kez ivmelenen tramvay, 100’lerce yolcunun endişeli bakışları arasında viyadük yokuşunu çıkabildi. Tramvayın ikinci seferde yokuşu sorunsuz çıkması sonrası yolcular da derin bir nefes aldı.

SAMULAŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre söz konusu rampada yağmur ya da çisenin ilk düştüğü anda bir kayganlaşma meydana geldiği ve bu tarz sorunların bazen yaşandığı, teknik ya da mekanik bir sorun olmadığı belirtildi.

Canik isimli ve 5506 numaralı tramvay, daha sonra seferini Belediyeevleri İstasyonu’nda tamamladı.