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'Ekmek aptal toplumların gıdası' diyen Cihan Kolivar bu kez Erdoğan'a saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Ekmek aptal toplumların gıdası' diyen Cihan Kolivar bu kez Erdoğan'a saldırdı

Katıldığı bir televizyon programında 'Ekmek aptal toplumların gıdası' diyerek millete hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "diploması yok" iftirasında bulundu.

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Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle “Türk milletini alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarından tutuklanan fakat bir hafta sonra tahliye edilen Cihan Kolivar, düzenlediği basın toplantısında hakaretlerine ve iftiralarına kaldığı yerden devam etti.

"Diploması yok" iftirası

Cezaevinde bir hafta kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde tahliye edilen Cihan Kolivar, hakkındaki iddialara cevap vermek için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaklaşık 52 dakika konuşan Kolivar Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretlerine kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Diploması yok, olsa her yerde çarşaf çarşaf dalgalandırırdı” şeklinde açıklamalar yapan Kolivar, FETÖ Terör örgütü üyeleri tarafından ortaya atılan ve sık sık kullanılan diploma iftirasına basın toplantısında yer verdi.

Fırıncılara rüşvet suçlaması

Toplantısında ayrıca fırıncı esnafına yönelik iftiralara da yer veren cihan Kolivar, Fırıncılara yönelik “Fırıncılar verdikleri rüşvetle hayatlarını devam ettiriyor. Hatta belediyelerin birçok birimleri fırıncı esnafının verdiği rüşvetlerle ayakta duruyor” açıklamasında bulunarak tüm fırıncı esnafını zan altında bıraktı.

Merdiven altı sendika çıktı

Yapılan araştırmalarda Kolivar’ın başkanı olduğu Ekmek Üreticileri Sendikası’nın merdiven altı tabir edilen bir sendika olduğu ve doğru dürüst üyesinin olmadığı ortaya çıktı.

Cihan Kolivar ne demişti?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında “Ekmeği fazla tükettiği” için Türk milletine “aptal” demiş ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler yağdırmıştı. Bu olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “Türk Milletini alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalı ile tutuklanmıştı.

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