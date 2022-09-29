Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'a Erdoğan'ın üniversite diploması şoku! Adeta dili tutuldu

Gazeteci Rafael Sadi, "Erdoğan'ın üniversite arkadaşıyım" deyince Halk TV stüdyosu buz kesti: Şirin Payzın ne diyeceğini bilemedi. O anlar ekranlara böyle yansıdı.

Gazeteci Rafael Sadi, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diploması var mı yok mu diye tartışılan üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını 4 yıl beraber okuduklarını söyledi.

Halk TV ekranlarında yayına bağlanan Sadi, Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyım deyince stüdyoda sessizlik oluştu.

Halk TV sunucularından Emin Çapa, yayına bağlanan gazeteciye 'Tam anlayamadım. Olayı ben kaçırdım. Nereden sınıf arkadaşınız?' diye sordu.

Sadi ise, 'Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada.' sözleri üzerine Halk TV stüdyosu adeta buz kesti. Araya giren moderatör Şirin Payzın'ın da ne diyeceğini bilemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.