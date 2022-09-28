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POLİTİKA

"Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundu" iddiası... İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklama...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları üzerine Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklamalar geldi. "İhtimal vermiyorum" diyen Küçükkaya, "Devlet Bahçeli'nin, desteği devam ettiği sürece Soylu'nun istifası söz konusu olmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu ve Erdoğan'ın da alıp cebine koyduğu iddialarıyla ilgili Halk TV'nin sabah haber kuşağını sunan İsmail Küçükkaya'dan flaş kulis bilgileri geldi. İşte İsmail Küçükkaya'nın o açıklamaları...

- Soylu'nun istifasına ihtimal vermiyorum. Seçime gidiyoruz, şunun şurasında 7 ay kaldı. Süleyman Soylu önemli. Her ne kadar yıpranmış olduğuna dair bir algı oluşsa da halen önemli. AK Parti'yi oluşturan üçlü yapı içinde önemli bir kesimi temsil ediyor.

- Bunlardan daha önemlisi MHP... Devlet Bahçeli, bu tür iddialardan etkilenmez. Bahçeli'nin Soylu'ya desteği devam ediyor. Devlet Bahçeli'nin, Süleyman Soylu'ya desteği devam ettiği sürece Soylu'nun bu hükümetten ayrılması, istifası söz konusu olmaz. Ne istifasını isterler ne de Soylu istifasını verir. 

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