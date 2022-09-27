Fatih Portakal ekranlara dönüyor! Patron da kendisi oldu Fatih Portakal TV kanalı açtı

FOX TV ana haber ile ünlenen Fatih Portakal ekrandan uzaktı. Fatih Portakal ekranlara dönme kararı aldı. Ancak bu bildiğimiz geleneksel medyada olmayacak. Patronu kendisi olacak. Youtube'da Fatih Portakal TV kanalını kurdu.

Fatih Portakal haberin içinden gelen bir isim... FOX TV'den ayrıldıktan sonra işsiz kalan Fatih Portakal sonunda kendine kanal açmaya karar verdi. Fatih Portakal bunun için geleneksel medya yerine interneti seçti. Youtube kanalı üzerinden yayın yapacak olan Fatih Portakal TV kanalı kurdu.

Patron kendisi oldu

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından ekranlara geri döneceğini açıklayıp, 3 Ekim 2022 tarihinde yayına başlayacağını duyurdu. “Kendimin patronu olmayı tercih ettim” diyen Fatih Portakal her gün saat 11.30'da Sözün Özü programı ile ekranda olacak.

Fatih Portakal TV

Youtube üzerinden yapacağı bu yayın hafta içi ekrana gelecek. Fatih Portakal programına konuklar da alacak. Youtube üzerinden mini bir TV kurduğunu belirten Fatih Portakal, "Göreceğiz bakalım başarılı olacak mıyız olmayacak mıyız zaman gösterecek" dedi.

Fatih Portal Youtube kanalını açtı ama...

Fatih Portakal FOX TV'den ayrıldıktan sonra geleneksel medyadan gelen teklifleri geri çevirip kendine bir Youtube kanalı açmıştı. 564 bin takipçiye ulaşan Fatih Portakal, kanalında istikrarlı bir çizgi tutturamadı. En son yayınını 3 ay önce yaptı ve yaz boyunca bir daha yorum videosu paylaşmadı. Bakalım Fatih Portakal bu kez TV kanalında istikrarlı bir çizgi oluşturup uzun soluklu bir yolculuk yapabilecek mi?