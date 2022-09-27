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BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'nın uzay aracı asteroide tam isabetle çarptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dart misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı.

Dart misyonu, büyük ölçekli bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını engellemenin zorluklarını tespit etmeyi hedefliyordu.
Kasım 2021'de fırlatılan uzay aracı, yolculuğunu tamamladığında asteroide çarptı ve hızıyla yörüngesini değiştirmeye çalıştı.
Deneme Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidi üzerinde yapıldı.

NASA, Dimorphos'un Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve bu denemenin de asteroidi bize doğru yönlendirmeyeceğini belirtti.
Dart'ın üzerindeki kamera, 160 metre genişliğindeki Dimorphos'a çarptığı ana kadar her saniye bir fotoğraf yolladı. Fotoğraflar çarpma anında uzay aracının da yok olmasıyla kesildi.

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