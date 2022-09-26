Askeri gitmek istemeyen genç komutanını vurdu! Askeri gitmektense hapse girerim

RUSYA'da ilan edilen kısmi askeri seferberlik sonrası isyan büyüyor. Sibirya’da savaşa gitmek istemeyen bir kişi, Ukrayna'da savaşacak yedek askerleri kaydeden bir komutanı vurdu. 25 yaşındaki saldırgan, "Savaşa gitmektense hapse gitmeyi tercih ederim" dedi.

Ukrayna'da batağa saplanan Rusya, kısmi askeri seferberlik ilan etmişti. Rusya’da ilan edilen kısmi seferberliğe ülke içinde tepkiler giderek büyüyor. Sibirya bölgesindeki Ust-Ilimsk kentinde bir Rus, Ukrayna savaşına gitmek üzere yedek asker toplayan yerel bir askeri komitenin liderini silahla yaraladı.

Kamuflaj elbisesi giyen adam, Ukrayna'da savaşmak istemediğini haykırarak “Kimse bir yere gitmiyor” diye bağırıp, yedek askerlerin kaydedildiği salonda askeri lidere ateş açtı. Salondakilerin kaçıştığı olay anına ait video sosyal medyada da yayıldı.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, vurulan komutanın durumunun ağır olduğunu belirtti. Yaralanan askeri liderin öldüğü de iddia edildi. 1997 doğumlu saldırgan ise gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan videoda, yakalanan Ruslan Zinin isimli saldırganın “Savaşa gitmektense hapse gitmeyi tercih ederim” dediği görüldü.

Seferberlik karşıtı protestolar

Putin'in seferberlik ilanı sonrasında Rusya'da düzenlenen savaş karşıtı protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Çok sayıda Rus da askere çağrılmaktan kaçmak üzere Türkiye dahil farklı ülkelere gitmeye başladı. Sibirya’nın Omsk bölgesinden ilk yedek asker kafilesi Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıktı. Son olarak Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki seferberlik karşıtı protestolarda eylemcilerin polisle çatıştığı görüntüler uluslararası basında dikkat çekti. Protestolarda 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.